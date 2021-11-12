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الاحتجاجات تغلق جسراً حيوياً وسط بغداد.. زحامات في هذه المناطق

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، فيما أشار إلى زحامات مرورية ضمن جسر السنك ومنطقة الصالحية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جسر الجمهورية أغلق أمام حركة العجلات"، وذلك على خلفية الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات.

وأشار إلى "حدوث زحامات مرورية ضمن جسر السنك ومنطقة الصالحية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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