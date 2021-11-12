انت الان تتابع خبر الاحتجاجات تغلق جسراً حيوياً وسط بغداد.. زحامات في هذه المناطق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، فيما أشار إلى زحامات مرورية ضمن جسر السنك ومنطقة الصالحية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جسر الجمهورية أغلق أمام حركة العجلات"، وذلك على خلفية الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات. وأشار إلى "حدوث زحامات مرورية ضمن جسر السنك ومنطقة الصالحية".

