انت الان تتابع خبر العراق يخسر مع الإمارات في مباراة ودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-12 | 17:37
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خسر منتخب ناشئة العراق، اليوم الجمعة، من الإمارات بهدفين لهدف، في مباراة ودية.
و أقيمت المباراة في ملعب طحنون في اختتام معسكر العراق التدريبي بمدينة العين الاماراتية.
وسبق لمنتخب الناشئين أن تغلب على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في المعسكر التدريبي.
وسبق لمنتخب الناشئين أن تغلب على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في المعسكر التدريبي.
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