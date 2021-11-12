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العراق يخسر مع الإمارات في مباراة ودية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-12 | 17:37

العراق يخسر مع الإمارات في مباراة ودية

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خسر منتخب ناشئة العراق، اليوم الجمعة، من الإمارات بهدفين لهدف، في مباراة ودية.
و أقيمت المباراة في ملعب طحنون في اختتام معسكر العراق التدريبي بمدينة العين الاماراتية.

وسبق لمنتخب الناشئين أن تغلب على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في المعسكر التدريبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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