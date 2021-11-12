شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: إيران تسعى إلى تحصيل ديون من بريطانيا تعود لأيام الشاه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في المحادثات المقبلة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، علي باقري كاني، إن ديونا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (535 مليون دولار) مستحقة على بريطانيا بسبب عقد عسكري مضى عليه وقت طويل، وإن المحادثات بخصوص كيفية السداد ستتواصل الأسبوع المقبل.



ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن علي كاني قوله إن الأمر أثير في اجتماع عقده الخميس الماضي مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، مشيرا إلى أن موضوع الديون التي تعود إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي، لا علاقة له بموضوع سجين بريطاني يحمل أيضا الجنسية الإيرانية.