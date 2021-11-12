السيسى للشعب الليبي: ستجدون مصر سندا وقوة متى احتجتموها دعما لأمنكم

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية من الليبيين استلهام عزيمة أجدادهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني.

وقال الرئيس السيسى في كلمته أمام مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية موجهاً حديثه للشعب الليبي : "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم".

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.