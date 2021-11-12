«مؤتمر باريس الدولى بشأن ليبيا».. الرئيس السيسى يوجه رسالة «مؤثرة» للشعب الليبي: «ستجدوننا سندا لكم وقوة متى احتجتمونا»

الشارقة - اميمة ياسر - انطلق مؤتمر باريس الدولى بشأن ليبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوافد قبل قليل القادة علي مقر انعقاد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، حيث وصل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، كما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية من الليبيين استلهام عزيمة أجدادهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني.

وقال الرئيس السيسى في كلمته أمام مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية موجهاً حديثه للشعب الليبي : "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم".

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسى بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.