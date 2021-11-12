"الرئاسي الليبي" يؤكد حرصه على إجراء انتخابات متزامنة يقبل نتائجها الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- باريس - (أ ش أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حرصه على أن تتوج جهود المجلس خلال هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا.

وقال المنفي - في كلمة أمام مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المنعقد بالعاصمة الفرنسية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية استلاما مهامها وفقا لاتفاق سياسي وخارطة طريق رسمت معالم المرحلة وحددت الواجبات المناطة بهما ابتداء من دمج الحكومة ومؤسسات الدولة مرورا بالتمهيد لمصالحة وطنية شاملة وعادلة وانتهاء بالإشراف العادل والشفاف على انتخابات متزامنة رئاسية وبرمانية تحظى بالاحترام والقبول محليا ودوليا.

وأكد المنفي أن المجلس عمل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها وضمان حرية وسلامة تنقل المواطنين والسلع على طول الساحل الليبي، مشيدا بعمل اللجنة العسكرية المشتركة، والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، ابتداء من وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، وتوصلها مؤخرا الى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي قام بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين، موضحا أن المجلس يعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره للحكومة الفرنسية التي عملت على عقد هذا المؤتمر الجامع الذي لامس حساسية الموقف الذي تواجهه ليبيا، معربا عن أمله في أن تكون قراراته أساسا لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولا وفي مصلحة أصدقائه وشركائه.