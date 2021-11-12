إخراج 300 من "المرتزقة" الموالين لحفتر من ليبيا بطلبٍ من فرنسا

اسماعيل عبد الحي - نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية أنه من المتوقع إخراج 300 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب المقاتلين في صفوف "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر من ليبيا بطلب من فرنسا.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الموالية لحفتر في بيان، حسب الوكالة، أنه سيتم إخراج "دفعة أولى تضم 300 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب" من ليبيا "بناء على طلب فرنسا".

وقالت قيادة جيش حفتر في البيان، إنها قررت مغادرة هؤلاء "في إطار مبادرة عملية" على أن "يتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم".

ويأتي هذا الإعلان عشية إستضافة باريس مؤتمرا دوليا يهدف إلى تنسيق جهود إعادة الاستقرار في ليبيا.

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي عام 2011 أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك، وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي" والمدعومة من مصر.

وفي أكتوبر 2020، توصل الطرفان إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وفتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه الجهود إنتخب منتدى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فيفري، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات