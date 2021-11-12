العراق توقف رحلات الطيران إلى بيلاروس وتسحب رخصة القنصل

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا".
وأضاف، أن "سفارة العراق في موسكو ووارشو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود روسيا البيضاء - بولندا"، لافتا إلى أن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء".
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