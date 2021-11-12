قرار تركي “صارم” بحق العراقيين والسوريين واليمنيين المسافرين إلى بيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2021 6:26 مساءً

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، اليوم الجمعة بالخطوة التي اتخذتها هيئة الطيران المدني التركية لتقييد سفر بعض الجنسيات إلى بيلاروس.

وكانت هيئة الطيران المدني التركية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن مواطني سوريا واليمن والعراق لن يُسمح لهم بعد الآن بشراء تذاكر طيران من تركيا إلى مينسك، وذلك وسط أزمة المهاجرين المتصاعدة بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا البيضاء تشجّع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها، وهدد بفرض عقوبات جديدة قريباً ربما يوم الاثنين على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين.

وكشف مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على أن تقوم الأخيرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروسيا. وبموجب هذا الاتفاق، ستتخذ أنقرة إجراءات تشمل وقف بيع تذاكر الذهاب من الأراضي التركية إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن شركة الخطوط الجوية التركية وافقت على تقييد بيع التذاكر من إسطنبول إلى مينسك بالنسبة لمواطني الدول الرئيسية التي يأتي منها المهاجرون، خاصة العراق وسوريا واليمن .

كما أضاف المصدر أن أنقرة ستمنع استخدام شبكات الخطوط الجوية التركية في الشرق الأوسط من جانب شركة الطيران الوطنية البيلاروسية (بيلافيا)، حتى لا تقوم الأخيرة بشراء رحلات الرمز المشترك لنقل الركاب إلى إسطنبول حتى يتمكنوا من ركوب رحلات بيلافيا إلى مينسك.

وذكرت هيئة الطيران التركية على “تويتر”: “فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكلٍ غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات” المتجهة إلى هناك.