استنفار أوروبي مع تزايد أعداد المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

تمكن عدد من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية، اليوم الجمعة، من اجتياز الأسلاك الشائكة عند معبر كوزنيتسا-بروزغي الحدودي على مرأى الشرطة البولندية التي وثقت ذلك بكاميرات، ويتنقلون حاليا على طول السياج الحدودي.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البولندية على حسابها في “تويتر” أن المهاجرين عبروا الحدود عند معبر كوزنيتسا لكن قواتها منعتهم من اجتياز السياج الحدودي.

أما وزارة الدفاع البريطانية فقد أعلنت إرسالها عسكريين إلى حدود بولندا مع بيلاروس بطلب من وارسو، على خلفية أزمة المهاجرين المتصاعدة هناك.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حسابها في “تويتر”:

“أن فريقا صغيرا من العسكريين البريطانيين انتشر، بموجب اتفاق مبرم مع الحكومة البولندية، بغية دراسة إمكانية “تقديم الدعم الهندسي للتعامل مع الوضع الحالي عند حدود بيلاروس”.

من ناحيتها أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أنه لا يوجد في القانون الأوروبي ما يحظر دول الاتحاد من الدفاع عن حدودها، كما تحاول بولندا القيام به على حدودها مع بيلاروس.

وفي تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، قال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا، إنه لا يوجد حظر في القانون الأوروبي للدول للدفاع عن حدودها كما تحاول بولندا القيام به بواسطة سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع بيلاروس”.

وأضاف “مع ذلك، هذه ليست سياسة أوروبية، إنها سياسة وطنية وأعتقد أنها غير فعالة وخاطئة سياسيا وأخلاقيا”.

ونوه المسؤول الإيطالي، بأن “المفوضية الأوروبية أكدت بالأمس أنه لا يوجد تمويل أوروبي لبناء حواجز مادية لحماية الحدود الخارجية للتكتل الموحد”.

ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشزاك، عبر “تويتر” اليوم أن عسكريين من قوات الهندسة البريطانية ستتعامل مع الجيش البولندي في تثبيت السياج عند الحدود مع بيلاروس.

ونشرت بولندا آلاف العسكريين عند الحدود لمنع آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي والذين جاؤوا غالبا من بلدان الشرق الأوسط من اجتياز الحدود، وسط تبادل الاتحاد الأوروبي ومينسك اتهامات بافتعال أزمة الهجرة.