بايدن يتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تكتل “أبيك”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، بتعميق العلاقات مع دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بما في ذلك دفع التجارة المنفتحة والاستثمار في المنطقة، وحث على العمل من أجل حماية البيئة والصحة العالمية.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض بعد تصريحات بايدن خلال اجتماع مع قادة دول المنتدى: “أكد بايدن اهتمامنا بالعمل كشريك قوي ويعتمد عليه لاقتصادات أبيك، في إطار سعينا إلى نمو مستدام وشامل”.

وأفاد البيان بأن بايدن “ناقش أيضا سبل تعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة وتعميق المشاركة الاقتصادية الأميركية في سائر أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.