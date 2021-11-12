لعبة المبارزة.. العراق يستضيف منتخبي فلسطين وسوريا على نفقته الخاصة

وجهَ رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، اليوم الجمعة، باستضافة منتخبي سوريا و فلسطين للمبارزة على نفقة اللجنة الاولمبية خلال مشاركتها في البطولة العربية بالمبارزة المزمع أقامتها في محافظة السليمانية خلال شهر كانون الاول المقبل.

وقال رئيس اتحاد المبارزة المركزي عضو الاتحاد الآسيوي زياد حسن، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حمودي وجه اللجنة الاولمبية و اتحاد اللعبة باستضافة سوريا و فلسطين و تحمل جميع نفقات الوفدين المشاركين في البطولة العربية نظرا للظروف التي يمر بها البلدين الشقيقين فضلا عن كونها يستحقان الدعم و الاسناد بهدف إكمال كل متطلبات مشاركتها في البطولة العربية".

