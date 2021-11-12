مسؤول أمريكي: قطر ستلعب دور الممثل الدبلوماسي لواشنطن في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

صرح مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على أن تمثل الدوحة المصالح الدبلوماسية لواشنطن في أفغانستان، وهي خطوة تعتبر علامة مهمة على إمكانية التواصل المباشر بين واشنطن وكابول في المستقبل بعد حرب دامت 20 عاما.



وستوقّع قطر اليوم الجمعة اتفاقا مع الولايات المتحدة على القيام بدور ”القوة الحامية“ للمصالح الأمريكية للمساعدة في تسهيل أي تواصل رسمي بين واشنطن وحكومة طالبان في أفغانستان والتي لا تعترف بها الولايات المتحدة.

وصرح المسؤول بأن قطر ستواصل مؤقتا استضافة ما يصل إلى 8000 أفغاني معرضين للخطر كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة وكذلك أفراد أسرهم المؤهلين لذلك.