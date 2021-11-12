السلطة الفلسطينية تنفي حصولها على قرض مالي من إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفى حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي يجري تداولها حول تلقي السلطة الفلسطينية قرضا ماليا من إسرائيل.



وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بـ“تويتر“: ”نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام“.

جاء ذلك، عقب إعلان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الحكومة الإسرائيلية منحت السلطة الفلسطينية نحو نصف مليار شيكل (161 مليون دولار)، مشيرة إلى أن هذه الأموال مصدرها الخصومات الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، عن مكتب غانتس، تأكيده أنه ”سيتم إعادة تحصيل تلك الأموال في وقت لاحق من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة الفلسطينية“.