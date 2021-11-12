رومانيا.. قتلى في حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا

11 نوفمبر , 2021
بوخارست: لقي مريضان حتفهما وأصيبت ممرضة، اليوم الخميس، في اندلاع حريق داخل مستشفى يعالج المصابين بفيروس كورونا في رومانيا.
وقال مسؤولون، بحسب وكالة “رويترز”، إن “السلطات أخمدت اليوم حريقا اندلع في وحدة العناية المركزة بمستشفى كوفيد -19 في مدينة بلويستي بوسط رومانيا، أسفر عن مقتل مريضين وإصابة ممرضة”.
يذكر أن هذه الحادثة لست الأولى من نوعها، فقد قتل أربعة أشخاص في حريق اندلع أيضا، في وقت سابق، في مستشفى بالعاصمة الرومانية بوخارست مخصص لمصابي كورونا.
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