المنافذ: ضبط ادوية اطفال ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ام قصر

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاويتين مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد" .

واضافت ان "الأولى تحتوي على أدوية أطفال مخبأة خلف عبوات من سائل المنظفات وتحتوي الثانية على عصائر منتهية الصلاحية ٬ وتشكل هذه المواد المضبوطة خطراً كبير على صحة وسلامة المواطنين".



واشارت الهيأة الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".