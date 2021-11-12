صحة كردستان تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "أجرت 6118 فحصا خلال 24 ساعة الماضية، أفضت نتائجها لاكتشاف 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضافت أن "744 مريضا بالجائجة تماثلوا للشفاء، وتوفي 19 مريضا جراء مضاعفات الفيروس، خلال الفترة ذاتها".

وتابعت الوزارة إن العدد الكلي للإصابات في الإقليم وصل إلى 368376 حالة، بينها 6639 وفاة، و 353534 حالة شفاء.