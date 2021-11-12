القوات الامنية تقتل آمر مفرزة القناصين بداعش الارهابي في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن قتل آمر مفرزة القناصين بداعش الارهابي الملقب بـ "ابو قتادة" في محافظة كركوك .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء ٤٥ فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل آمر مفرزة القناصين الإرهابي الملقب بـ "ابو قتادة" وإصابة أثنين من عصابات داعش في منطقة البو محمد بوادي الشاي ضمن محافظة كركوك".



واضافت ان "العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهم".