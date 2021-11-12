"رواد النيل" تطلق النسخة الثانية لبرنامج دعم مشاريع التخرج لكليات الهندسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلقت مبادرة رواد النيل - الممولة من البنك المركزي المصري - وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والنبوك، النسخة الثانية من برنامج " NP explore " لدعم مشاريع التخرج لطلبة كليات الهندسة، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع بحسب بيان من المبادرة.

وقالت المهندسة دينا خضر مدير مدير برامج التدريب والتوعية بمبادرة رواد النيل، في بيان اليوم الجمعة، إن الهدف من البرنامج هذا العام دعم مشاريع التخرج لكلية هندسة جامعة النيل للعام 2022، و مساعدتهم من الجانب التقني وإدارة الأعمال لتطوير أفكار المشاريع و تحويلها لمشروعات صغيرة جديدة قادرة على المنافسة في السوق المصري.

وأضافت أن هناك خطة مستقبلية للتوسع في البرنامج ليشمل كافة كليات الهندسة في جامعات مصر المختلفة، وذلك بهدف دعم أصحاب أفكار المشروعات الإبتكارية والمتميزة من خلال تقديم العديد من خدمات مبادرة رواد النيل لها، لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات فعلية .

وأشارت إلى أن نحو 16 فريقًا من مختلف التخصصات الهندسية بإجمالي أكثر من ٥٠ طالبا، قد تقدموا للإستفادة من البرنامج الذي يستمر حتى نهاية العام الجاري ويشمل محاضرات في مجال ريادة الأعمال و توليد و تطوير الأفكار وفي نهاية البرنامج سيتم عرض الأفكار أمام لجنة تحكيم لإختيار أفضلها ، قبل ان يتم رعايتها من قبل مبادرة رواد النيل.

يشار إلى أن برنامج " NP explore " هو أحد برامج مبادرة رواد النيل الذي يقوم على تدريب طلبة الجامعات و شباب الخريجين، في المجالات التقنية و إدارة الأعمال ويعمل على تشبيك الشباب ورواد الأعمال مع الشركات لتوفير فرص تدريب و فرص عمل لهم.

وتعد برامج التدريب والتوعية هي الذراع التعليمي والتوعوي لمبادرة رواد النيل وتضم تحت مظلتها كافة برامج التدريب سؤاء للطلبة وشباب الخريجين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتقوم بتنظيم برامج تدريبية بالشراكة مع جامعات مصرية وأوروبية و أكاديمية البحث العلمي و الإتحاد الأوروبي بهدف إستفادة الطلبة وشباب الخريجين وأصحاب المشروعات في مصر.