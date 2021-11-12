أرباح البنك التجاري ترتفع 65% في الربع الثالث من العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو – سبتمبر 2021) بنسبة 65.2% لتسجل 3.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك، المنشورة عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، ارتفاع صافي الدخل من العائد خلال الربع الثالث، إلى نحو 6.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه من نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك.

وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الربع الثالث، ليسجل نحو 656.4 مليون جنيه، مقابل 353 مليون جنيه.

ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 35.6% لتسجل نحو 9.9 مليار جنيه، مقابل نحو 7.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لنحو 1.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

بينما تراجع صافي الدخل من العائد لنحو 18.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2021، مقابل 18.5 مليار جنيه في الفترة المقارنة.