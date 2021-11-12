بالأسماء.. مجلس السيادة السوداني الجديد يؤدي القسم أمام البرهان

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أدى أعضاء مجلس السيادة الجديد في السودان، اليوم الجمعة، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرر تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من قراره بحل مجلسي السيادي كان يقوده البرهان، ومجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، بحسب "سكاي نيوز".

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضوا.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.

الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.

السيد مالك عقار إير عضوا.

السيد الطاهر أبوبكر حجر عضوا.

السيد الهادى إدريس يحيى عضوا.

السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا.

السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا.

السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا.

السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا.

السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا.