لضمان فاتورة كهرباء سليمة.. أفضل مواعيد وخطوات تسجيل قراءة العداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يحرص غالبية المواطنين على متابعة كافة المستجدات والخدمات التي تطلقها الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها، لعل أبرزها طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، ورغبة المواطنين في الاعتماد على استخدام التطبيقات الجديدة التى تطلقها الوزارة أولا بأول.

ويوضح "مصراوى" طرق وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا، لضمان فاتورة كهرباء سليمة شهريا، كما يلي:

- الدخول على موقع خدمات الكهرباء الذكية أو نزل تطبيق التليفون المحمول.اضغط هنا

- إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق وسجل بياناتك المطلوبة (البريد الإلكترونى – رقم المحمول – رقم البطاقة الشخصية).

- تسجيل بيانات العداد أو الرقم الموجود على الإيصال الشهري، ووضع اسم مكان مميز للعداد مثل ( البيت – العيادة – المطعم - المحل ...).

- كل شهر سيصل تنبيه مع بدء فترة التسجيل والفاتورة على البريد الإلكتروني.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من على موقع الشركة.

- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

- بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

- بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، يتم إدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ـ كل شهر في ميعاد محدد يصل تنبيه على الإيميل الخاص بالشخص الذي سجل به على الموقع، بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، وتصل إليه فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

- يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.

- برنامج تسجيل قراءة عداد الكهرباء الموحد:

هناك طريقة موحدة لقراءة عداد الكهرباء عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهو اضغط هنا

- بعد ذلك يتم الضغط أعلى خدمات العدادات لتسجيل قراءة العداد.

- كتابة رقم المحمول وكلمة المرور، ويضغط على تسجيل الدخول.

- تحديد شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هي.

ــــ موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء:-

يتم تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا من بداية الشهر حتى يوم 20، ويراعى تثبيت موعد إدخال القراءة شهريا في ميعاد معين.