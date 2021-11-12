28 سفينة إجمالي حركة التداول في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 28 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ، اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 3820 طن رمل و11900 طن يوريا، و11706 طن سوبر فوسفات.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 6939 طن قمح و4920 طن أبلاكاش، و1002 طن معدات و19028 طن فول صويا، و10045 طن حديد و1000 طن خردة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 96935 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93766 طنا.