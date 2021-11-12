القبض على مسؤول توزيع المبالغ المالية لعوائل داعش في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على مسؤول توزيع المبالغ المالية لعوائل داعش في محافظة كركوك.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت على تواجد احد العناصر الارهابية المسؤولة عن توزيع المبالغ المالية اوما تسمى (الكفالات) لعوائل داعش الارهابي في كركوك، وعلى اثر ذلك وبالاشتراك مع كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية تم القبض عليه".

واضاف البيان، انه "من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".