السيسي يُؤكد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس التونسي قيس سعيّد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

أكدت مصر دعمها الكاملة لتونس ولجهود رئيسها قيس سعيّد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، على هامش "المؤتمر الدولي حول ليبيا" في العاصمة الفرنسية باريس، حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وحسب المتحدث "أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيّد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي الشقيق، واستعداد مصر لتقديم كافة الامكانات الممكنة في هذا الإطار للجانب التونسي، وتطوير التعاون الثنائي، ترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، وفي اطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء".

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء التونسية عن التقدير لجهود مصر الداعمة لتونس ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار في محيطها العربي والأفريقي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، فضلاً عن العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن الدولي، والدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، بتنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

واستعرض اللقاء آخر تطورات ملف سد النهضة، وعبر الرئيس السيسي عن التقدير لدعم تونس موقف مصر المتمسك بالوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة، الأمر الذي انعكس في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي.