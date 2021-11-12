انفجار بمسجد يسفر عن إصابة 12 على الأقل في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

قال سكان إن انفجاراً وقع في مسجد بمنطقة سبين غار في إقليم ننكرهار، شرق أفغانستان، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم إمام المسجد.



وقال أتال شينوارى، أحد سكان المنطقة، إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا، عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

وأكد مسؤول في طالبان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وقوع الانفجار، وقال إن إصابات نجمت عنه، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية، ما يشكك في مزاعم طالبان بأنها أعادت الأمن بعد عقود من الحرب.

والمسجد خاص بالمسلمين السنة، في حين استهدفت الهجمات السابقة التي وقعت بعد سيطرة طالبان مساجد شيعية وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وتباينت الروايات حول عدد الضحايا، إذ قال شينواري إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم إمام المسجد، فيما قال مواطن آخر إن الانفجار أسفر عن إصابة 15 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

ففي 8 أكتوبر الفائت، هاجم انتحاري مسجدًا في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 46 وإصابة أكثر من 140 آخرين، على الأقل، وتبنى داعش مسؤولية الهجوم في وقت لاحق.

وفي 15 أكتوبر الفائت، أعلن تنظيم داعش كذلك مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدا للشيعة في قندهار أسفر عن مقتل 62، وجرح 68 شخصًا.