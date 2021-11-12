تراجع جديد لسعر الذهب في مصر بتعاملات منتصف اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

يواصل سعر الذهب اليوم الجمعة، تراجعه في مصر خلال تعاملات منتصف اليوم الجمعة، ليسجل انخفاضا بقيمة جنيه، ويبلغ إجمالي تراجعه مقارنة بأسعار الخميس 6 جنيهات للجرام.

وكان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس، نتيجة قفزة أسعار الذهب عالميا، لكنه مع تراجع الأسعار العالمية اليوم انخفض في السوق المحلي.

ويأتي ارتفاع سعر المعدن عالميًا بعد أن قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في العام الحالي مقابل الإسترليني واليورو، وتسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة خلال آخر 30 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، قفز سعر الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 537 جنيهًا للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 691 جنيهًا للجرام.

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 806 جنيهات للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 921 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6448 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب الخام عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 1856.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0419 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز إلى ذروة 5 أشهر يوم الأربعاء.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1857.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو أيار بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

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