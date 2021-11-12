الرئيس أمر باحتفالية عالمية.. محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل مشروع التجلي الأعظم في كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجري الإعداد والتجهيز لإقامة احتفالية عالمية بمدينة سانت كاترين، ومن المقرر أن يحضرها شخصيات رفيعة المستوى من كافة دول العالم، وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بإقامة هذه الاحتفالية تأكيدًا وتمهيدًا للإعلان عن مشروع التجلي الأعظم، ودعوة سفراء الدول، لكون الاحتفالية تعد رسالة للعالم الخارجي، بإطلاق مزار روحي عالمي يجمع بين كافة الأديان، والبيئات المختلفة، ومزيج من الطقس الصحراوي الأوروبي.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أن مشروع التجلي الأعظم يعد مشروع القرن بالنسبة لمواطني المدينة، لكونه يشمل تطوير المدينة بالكامل، مع توصيل كافة الخدمات للقرى والوديان التابعة لها، مما يعود عليهم بالنفع من خلال مضاعفة حركة السياحة الوافدة للمدينة، وتوفير كافة الخدمات على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن "التجلي الأعظم" يتضمن إنشاء ١٤ مشروعًا، بتكلفة 2 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير المطار لاستقبال الرحلات الجوية، توسعة وازدواج الطرق الداخلية والخارجية للمدينة، وإقامة فنادق في منطقة الوادي المقدس، ورفع كفاءة باقي الفنادق والمنشآت السياحية الموجودة، والتوسع في إنشاء فنادق بيئية على أعلى مستوى.