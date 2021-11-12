خلاف علي الميراث.. عامل يمزق جسد شقيقه خلال نومه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تخلص عامل بقرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من شقيقه الأصغر بعد طعنه عدة طعنات خلال نومه وذلك لخلاف على الميراث، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبطه وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالي قرية الحميدية التابعة للمركز بمصرع شاب على يد شقيقه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "إ.م.م"، 20 عاما، متأثرا بإصابته بعدة طعنات، وتبين أن وراء الحادث شقيقه "م"،27 عاما عامل، استغل نومه وطعنه عدة طعنات حتى لفظ انفاسه وذلك لخلافات بينهم على الميراث.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.