اخبار العالم

بلاغ بوجود قنبلة على إحدى طائرات “مصر للطيران”

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية

أعلنت شركة مصر للطيران عن تلقي قائد طائرة متجه من إلى مصر بلاغا بوجود قنبلة على متن الرحلة.

وقالت الشركة في بيان لها إن قائد الرحلة رقم MS2688، المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة الدولي، قرر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، بناء على تعليمات السلطات في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبين أنه تهديد كاذب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا