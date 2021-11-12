تعرف على أشياء مهمة رافقت المنتخب الوطني في مواجهة سوريا

عرفت مباراة منتخبي العراق وسوريا التي أجريت ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، العديد من الأحداث المهمة التي تستحق التوقف عندها.

العراق وسوريا لا ينتصران

واصل المنتخبان العراقي والسوري مشوارهما في التصفيات المونديالية، بعدم تحقيق أي انتصار حتى الآن، وفشل كلا المنتخبين في كسب الفوز في المباريات الـ5 الماضية.

العماري هداف العراق في التصفيات

ونجح البديل أمير العماري في إنقاذ أسود الرافدين من الخسارة، بعد أن سجّل هدف التعادل في شباك المنتخب السوري من علامة الجزاء، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى هدفين في 5 مباريات رسمية.

وجوه جديدة في قائمة العراق

وعرفت التشكيلة الأساسية للمنتخب العراقي وجود لاعبين جدد للمرة الأولى، حيث دشن مهند جعاز لاعب هاماربي السويدي، وزميله علي الحمادي مهاجم وايكمب واندرز الإنجليزي، المشاركة الدولية الأولى مع منتخبهم الوطني، جعاز حل عوضاً عن علي عدنان، فيما شارك الحمادي بديلاً لأيمن حسين، الغائب بداعي الحرمان.

ما مصير الهولندي أدفوكات؟

ولم يُعرف بعد مصير الهولندي ديك أدفوكات، على خلفية تصريحه الأخير، بأنه سيغادر المهمة، في حال طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم ذلك، دون أن يطالب بالشرط الجزائي، وهذا ما دعا يوم أمس الاتحاد المحلي إلى الرد، وتأكيد التمسك بخدمات الكادر الفني، وأنه لا توجد أي نية مسبقة بالاستغناء عن المدرب الهولندي.

العراق يقفز مركزاً في الترتيب

وبهذا التعادل، بقي منتخب إيران في صدارة المجموعة، بـ13 نقطة، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، وحافظ منتخب لبنان على المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، بينما قفز العراق إلى المركز الرابع بـ4 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطتين.