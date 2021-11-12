جلسة تصوير 'جريئة' لمحمد رمضان مع ملكة جمال الهند (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - نشرت ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله برفقة الفنان المصري محمد رمضان، خلال جلسة تصوير وصفها البعض بـ"الجريئة".

ونشرت راوتيلا، مقطع فيديو على أنغام أغنية نمبر 1، وعلقت قائلة: "بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي".

وسبق أن أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل، بعد أن ظهر في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، وظهر عاري الصدر.