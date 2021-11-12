اول تعليق من علي الحمادي بعد التعادل مع منتخب سوريا

وصف علي الحمادي لاعب منتخب العراق نتيجة التعادل بهدف لمثله، أمام منتخب سوريا، في ختام مباريات الجولة الـ5 للتصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2022، بالمخيبة للآمال.

وقال الحمادي في تصريحات عقب نهاية المباراة تابعتها الخليج 365: "لعبنا من أجل الفوز، حاولت مساعدة الفريق بكل ما أملك، حصلت على بعض الفرص للتسجيل، ولكن لم يحالفني الحظ في تسجيلها، أنا لعبت اليوم للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، لا أستطيع القول إننا احتجنا لمهاجم آخر في المباراة، هذا الأمر متروك للمدرب وحده".

فيما أوضح أحمد إبراهيم قائد المنتخب العراقي أن شخصية الفريق ظهرت أفضل بكثير من المباريات السابقة، على الرغم من عدم استغلال الفرص الكثيرة، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة حتى الآن، وأن اللقاء المقبل أمام كوريا الجنوبية هو الأمل الأخير، في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل.

وبهذا التعادل، بقي منتخب إيران في صدارة المجموعة بـ13 نقطة، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، وحافظ منتخب لبنان على المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، بينما قفز العراق إلى المركز الرابع بـ4 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطتين.