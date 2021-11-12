شكرا لقرائتكم خبر عن روتجين يعلن ترشحه لرئاسة حزب ميركل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، نوربرت روتجين، ترشحه لرئاسة الحزب، المنتمية إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وأعلن النائب في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) اليوم الجمعة في برلين عزمه الترشح لخلافة رئيس الحزب الحالي، أرمين لاشيت، في منصبه.

وقال روتجين خلال مؤتمر صحفي في برلين إنه سيترشح "انطلاقا من قناعته العميقة بأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وأنه لا عودة للوراء".

وذكر روتيجن أن الهدف هو إجراء "تجديد محدد لمضمون" الحزب المسيحي الديمقراطي، وقال: "يتعين صياغة فكرة المسيحية الديمقراطية على نحو يتماشى مع عصرنا، وبمشاركة الأعضاء، وأن تدخل في تنافس مع الأحزاب الأخرى".

ومن المقرر انتخاب رئيس جديد للحزب، الذي يضم حاليا حوالي 400 ألف عضو، خلال المؤتمر العام للحزب في 21 كانون ثان/يناير المقبل في هانوفر. وسيسبق ذلك استطلاع لآراء أعضاء الحزب حول القيادة المستقبلية، وهي خطوة غير معهودة في تاريخ الحزب. وبناء على نتائج الاستطلاع سيُجرى من الناحية الفعلية اختيار رئيس الحزب، حيث لن يُسمح للمرشحين الخاسرين في الاستطلاع الترشح خلال المؤتمر العام.