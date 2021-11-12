انت الان تتابع خبر الصحة توجّه دوائرها بالاستعداد اللازم تحسباً لموجة وبائية رابعة من كورونا (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، دوائرها كافة إلى الاستعداد اللازم لموجة وبائية رابعة.