الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.. افتتاح عيادة لـ"طب الأسنان الرقمي" بشرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الخميس، أول عيادة لطب الأسنان الرقمي بمدينة شرم الشيخ، بحضور لفيف من رجال الأعمال والأطباء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه العيادة أول عيادة أسنان رقمية في مصر و الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تعد فرع لإحدى الشركات العالمية، ويديرها أحد المدربين والمحاضرين على مستوى العالم.

وأكد المحافظ أنه جرى إعداد وتدريب الأطباء، وفنيين الأسنان العاملين بها على التعامل مع تطورات الكبيرة لطب الأسنان الرقمي، لتقديم الخدمة الطبية بطريقة مختلفة، وأكثر تطورًا بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي بالعالم.

وأشار إلى أنه سيجري إنشاء شركة لتكون مركز لتدريب الأطباء بالشرق الأوسط، على التعامل مع تطورات طب الأسنان الرقمي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير السياحة العلاجية.

وبحث المحافظ مع ليفيو يوشيناجا، مدير ومؤسس ومطور الشركة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، خطة عمل الشركة ودورها في تطوير خريطة السياحة العلاجية بالمدينة.

وأثنى المحافظ على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي جهزت بها العيادة، مؤكدًا أنه ستسهم في جذب السياحة العلاجية لمدينة شرم الشيخ.