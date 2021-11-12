صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل سميحة أيوب وإلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الخميس، المخرج مازن الغرباوي، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانين الهام شاهين، وسميرة محسن، ومحسن منصور، وأحمد صيام ، وداوود حسين، وعدداً من الفنانين العرب .

وقالت الفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، إنها فخورة بما رأته في شرم الشيخ، لكونها أصبحت قلعة سياحية طبيعية، معربة عن سعادتها بلقاء المحافظ .

وأكدت أنها سعيدة بمحافظ يتذوق الفن ويرعاه، لكون العديد من الرسائل الإيجابية تبث للعالم أجمع من خلال الضيوف المشاركين في المهرجان، مما يتعد فرصة للترويج السياحي لأحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه أشاد المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بدور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفعال لإنجاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة والذي عقد بقصر ثقافة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء، حريص على دعم للمهرجان على مدار 5 أعوام متتالية، لافتًا إلى أن جميع المشاركين في المهرجان من الدول العربية والأجنبية أشادوا بالمقاصد السياحية بشرم الشيخ، إضافة إلى تمتعها بسحر وجمال طبيعي، وانتشار الأمن والأمان بها.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالحضور، وأعرب عن سعادته البالغة لما للمهرجان من أثر واضح ومميز في إثراء الحياة الثقافية والمسرحية، إضافة إلى استضافة لعدد من النجوم المصريين والعرب والأجانب، مما كان له أثر كبير في جذب وتنشيط السياحة خاصة الثقافية.