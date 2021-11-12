القبض على مستشار عسكري في "داعش"

اسماعيل عبد الحي - اعلنت مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي إطاحة المستشار العسكري في "داعش" لما يسمى بـ"ولاية نينوى"، وذلك عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار.

واعترف المستشار العسكري "بقيادته للإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير، كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات "داعش"، أهمها أميراً لإحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة، فضلاً عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية. وبعد ذلك تمت إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه"، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني.

بالتزامن، نفّذت وكالة الاستخبارات عملية أمنية، وعثرت على وكرين لداعش في جبال "انوكيط"، وذلك وفقاً لمعلومات استخبارية، أفادت بوجود أنفاق وأوكار لعناصر "داعش" في جبال انوكيط-شيخ يونس.

هذا وتم تشكيل فريق عمل مختص من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع استخبارات الفرقة 16، وعثروا على نفقين، الأول يحتوي على كبسولات صواعق وكتيب، وبعض الملابس ومخلفات الأغذية والأطعمة المستخدمة من قبل عناصر عصابات "داعش". والثاني يحتوي على ورشة وعدة متكاملة لتصنيع العبوات الناسفة ومواد متنوعة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

كما تم ردم النفقين، فيما لا تزال القوة المنفذة للواجب تواصل المسح الميداني في المناطق الجبلية، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر "داعش" في هذه المناطق.