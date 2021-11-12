اول تعليق من رونالدو بعد تعادل البرتغال مع إيرلندا

ومع بقاء جولة واحدة، ستحتاج البرتغال إلى التعادل فقط في المباراة المرتقبة الأحد المقبل على أرضها ضد صربيا، لضمان التأهل المباشر إلى المونديال، نظرا لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة "السيليساو" (+12 مقابل +8).

وثمن رونالدو، النقطة التي عاد بها منتخب بلاده من إيرلندا، وقال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في رسالة وجهها للجماهير البرتغالية: "من الصعب دائما اللعب في إيرلندا، لكن النقطة التي تحصلنا عليها تجعل مصيرنا بين أيدينا".

وأكمل: "يوم الأحد، أمام جماهيرنا وعلى أرضنا، سنعمل على حجز مقعدنا في مونديال قطر".