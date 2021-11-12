وزير الزراعة يلتقي الرئيس التركي

وذكرت وزارة الزراعة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الخفاجي التقى أردوغان على هامش مشاركته في النشاط الثالث للتشجير(تنفس المستقبل)، تلبية لدعوةٍ رسمية من نظيره التركي".

وأضاف البيان أن "الخفاجي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيراً الى أن "أردوغان أثنى على العلاقات العراقية التركية وشكر الخفاجي على تلبية الدعوة لحضور هذه الفعالية المهمة".