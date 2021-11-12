​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 87 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 87 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحة، تونس، لندن، نيويورك، لارنكا، كوبنهاجن، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس آبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابست، أبوجا، ميلانو، برلين، إسطنبول، روما، عمّان، امستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو) و20 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل) و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

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