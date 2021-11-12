شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الغربية تحث «بيلاروس» على إنهاء النزاع بشأن المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث عدد من الدول الغربية بيلاروس على التخلي عن موقفها بشأن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروس، وذلك في ضوء عدد المهاجرين المتزايد على الحدود الخارجية الشرقية للتكتل الأوروبي.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا وفرنسا وايرلندا والنرويج وألبانيا عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس إن زعيم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يستغل البشر من أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة والحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأدانوا في بيان لهم "الاستغلال المنظم للبشر الذين تعرض بيلاروس حياتهم ورفاهيتهم للخطر لأغراض سياسية، بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة".

وأضاف البيان أن "هذا التكتيك غير مقبول ويتطلب اتخاذ رد فعل دولي قوي وتعاون من أجل محاسبة بيلاروس. وهو يوضح كيف أصبح نظام لوكاشينكو يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي".

وجاء في البيان "ندعو السلطات البيلاروسية إلى وقف هذه الأعمال اللاإنسانية وعدم تعريض حياة الناس للخطر. ويجب منح المنظمات الدولية إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأشخاص الموجودين هناك لتقديم المساعدة الإنسانية".

وأعربت الدول الغربية عن "قلقها العميق إزاء الوضع المزري للمهاجرين" وحثت السلطات البيلاروسية على "توفير وتسهيل الحماية والرعاية اللائقين".