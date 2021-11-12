شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة آخرين في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 3 أشخاص وأصيب آخرين بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف قافلة أمنية لحفظ السلام بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مسؤول بشرطة مقديشو عبد الفتاح حسن لوسائل إعلام، إن التفجير استهدف قافلة لعاملين في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال، موضحا أنه تم نقل المصابين والقتلى إلى مستشفى دون تحديد هوية الضحايا.

يذكر أن التفجير يعد الثاني خلال أقل من 12 ساعة، حيث وقع التفجير الأول في مديرية ودجر جنوب العاصمة، وأسفر عن إصابة ثلاثة عناصر شرطة صوماليين.