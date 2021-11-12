شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا يهدد بوقف عبور الغاز إلى الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدد الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو بأنه سوف يدرس وقف عبور الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في حال أغلقت بولندا الحدود أمام الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للعبور منها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكاشينكو لوكالة الأنباء الرسمية بيلتا خلال اجتماع مع مسؤولي حكومته في مينسك: «إذا ما فرضوا عقوبات إضافية نمقتها ولا نقبلها فسوف نضطر للرد»..

وقال الرئيس أيضا إنه طلب من روسيا إرسال قاذفات قنابل إستراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية لمراقبة حدود البلاد وهناك تفكير في غلق نقاط عبور الشاحنات إلى أوروبا بالإضافة إلى إجراءات أخرى محتملة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وما زال الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الأغلب يخيمون بالقرب من الحدود مع بولندا على الجانب البيلاروسي، على أمل العثور على مأوى في الاتحاد الأوروبي. ودعت ليتوانيا المجاورة التي تواجه نفس المشكلة، الأمم المتحدة إلى فتح ممر إنساني في بيلاروس.

وفي السياق أفادت سلطات بولندا أمس بأن مجموعة كبيرة من المهاجرين العالقين على حدودها الشرقية مع بيلاروس حاولت خلال الليل التسلل إلى الأراضي البولندية.

وقال نائب وزير الداخلية بارتوش جرودتسكي لإذاعة «بولسات نيوز» إن المحاولة «العنيفة» لعبور الحدود شارك فيها نحو 150 شخصا.

وصرح متحدث باسم الشرطة للصحفيين بأن عددا من أفراد حرس الحدود والجنود ونحو 20 شرطيا صدوا المحاولة.

وزاد عدد المهاجرين الذين يمكثون على طول قطاعات من السياج الحدودي بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة ليصل إلى أعداد تقدر بالآلاف.

ويبقى هؤلاء المهاجرون، ومن بينهم العديد من الأطفال، في العراء في درجات حرارة تقارب درجة التجمد. ويملك بعضهم خياما، بينما يحتمي البعض الآخر فقط بالغابات المجاورة.