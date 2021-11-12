شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية أسيرة «حزب الله».. وميقاتي عاجز عن حل الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تقم الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي بأي خطوة باتجاه حل الأزمة الخليجية ـ اللبنانية، وتحديدا التحرك باتجاه معالجة النقاط، التي طرحتها المملكة العربية السعودية ، والتي تؤثر على أمن وسيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي ، ولن يتمكن ميقاتي من القيام بذلك، فالحكومة كسابقاتها أسيرة مشاريع ومخططات «حزب الله» بحسب الجندة الإيرانية يدير اللعبة الحكومية بناء على مشروع ولاية الفقيه، إن كان على المستوى الداخلي وتحقيقات المرفأ والقضايا المعطلة بأمر الميليشيا أو على صعيد الخارج والأزمة مع المملكة ودول الخليج، ليدفع ثمنه لبنان وشعبه مع تواطؤ السلطة وأطراف سياسية واختطاف ميليشيا «حزب الله» لقرار الحكومة وتوجيهها إلى الخط المعادي للمملكة، واتخاذه خيارات لا تمثل مصالح الشعب اللبناني في العيش بسلام وأمن واستقرار وحياة كريمة، بحسب مراقبين لـ«اليوم».

يوضح المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ«اليوم»، أن «وزير الإعلام جورج قرداحي يفترض كإعلامي ومطلع على الأحداث، التي تحصل في العالم العربي، أن يعلم أن الحوثيين هم مَن نفذوا الانقلاب على الشرعية المنتخبة في اليمن، التي أتت بعد الثورة، التي أطاحت بالرئيس عبدالله صالح، وبالتالي يفترض أن يعلم أن الحوثيين هم مَن نفذوا الانقلاب وهم مَن تنصلوا من الاتفاق ورفضوا تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وبالتالي العدوان اليوم ليس من السعودية واليمن هو من الحوثيين وعلى الشعب اليمني وعلى استقرار اليمن وعلى أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج»، مشددا على أن «الحوثي ينفذ أمر إيران الهادف إلى تعميم الفوضى والاضطرابات على مستوى المنطقة»، لافتا إلى أن «قرداحي تجاهل كل هذه الأمور وهو يعرفها وآثر الانتقال إلى محور الممانعة ليتحدث بلسان هذا المحور وينطق بكلماته وعباراته».

دعم الإرهاب

ويلفت دياب إلى أن «الكل يعلم أن تصريح قرداحي لم يكن المشكلة وحدها التي فجرت الأزمة السعودية ـ اللبنانية، بل إنها القشة التي قصمت ظهر البعير»، موضحا أن «التراكمات في الإخفاقات من قبل الطرف اللبناني تجاه السعودية كثيرة، التي تبدأ بالخطاب العدواني لمحور ما يسمى بالممانعة وتحديدا حزب الله بحق المملكة العربية السعودية»، قائلا: «الإمعان في إرسال المقاتلين إلى اليمن وأن يشرف مقاتلو وخبراء حزب الله على إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية على السعودية وأن يزرع الحزب الخلايا الأمنية في عدد من الدول العربية والخليجية ولا يوقف تصدير المخدرات إلى السعودية، إضافة إلى محاولة تفكيك المجتمع السعودي، الذي يأتي ضمن مخطط مدروس»، جازما بأن «حزب الله لن يغير شيئا في خطابه أو سلوكه لأنه يعتبر أن ما يقوم به هو من ضمن الحرب المقدسة، التي يخوضها باسم إيران وولاية الفقيه، وهذا أمر خطير ولا ينعكس على لبنان إلا بالويل والكوارث الكبيرة».

حكومة عاجزة

ويؤكد المحلل السياسي أن «حكومة ميقاتي هي حكومة العجز بامتياز، فهي لم تقم بأي إجراء يؤدي إلى لملمة الوضع وتبريد الأجواء بدليل أن الحكومة عاجزة عن الاجتماع حتى الآن، وهي حكومة أحزاب يسيطر عليها حزب الله لهذا ميقاتي عاجز عن دعوة الحكومة إلى الاجتماع واتخاذ قرارات مهمة تصحح الأزمة بين البلدين، بالحد الأدنى تبدأ بإقالة أو استقالة قرداحي والتعهد للمملكة العربية السعودية بمعالجة كل الملفات الخلافية أو التي تشكو منها»، معلنا أن «الحكومة حتى الآن أسيرة قرار وخيارات فريق حزب الله ولا تستطيع القيام بأي إجراء».

يضيف دياب: «رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي لا يستطيع أن يقول إنه يقف في موقف الوسط أو إنه لا يتحمل مسؤولية الخيارات، التي ذهب إليها حزب الله في المواجهة مع المملكة العربية السعودية، نحن نعلم أن جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر هو وحده من أخرج لبنان من التضامن العربي عندما كان هناك استهداف للسفارة السعودية في مشهد وإطلاق الصواريخ على شركة أرامكو والاعتداءات على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمطارات المدنية وهو مَن بدأ بهذه الحملة، وبدأ بالخروج عن الإجماع العربي».

تأخر الاستقالة

من جهته، اعتبر النائب أكرم شهيب في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، أن «كل يوم تأخير بالاستقالة أو الإقالة والاعتذار، تزداد عذابات اللبنانيين المنكوبين بممانع من هنا وقرداحي من هناك وبعهد أصبح قويا على شعبه فقط». وختم تغريدته متسائلا: «إلى متى؟».

تحذير لـ«حزب الله»

وبدوره، حذّر عضو كتلة المستقبل، النائب عثمان علم الدين، في حديث صحفي، من تمادي «حزب الله بسلخ لبنان عن الجسم العربي ومحيطه العربي، وإلحاقه بالجسم الفارسي». واعتبر أن «حلّ الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يبدأ بإقالة الوزير جورج قرداحي المسبّب لهذه الفتنة»، قائلا: «على حزب الله أن يقتنع أن هذا البلد عربي، ولن نسمح له أن يأخذنا إلى مشروع فارسي. هذا هو الواقع، ولن يستطيع حزب الله أن يغيّره مهما خطّط وكابر».

وقال: «هناك حقيقة يجب أن يعرفها جيدا وهي أننا ضد هذا المشروع، وضد الإساءة إلى مئات آلاف اللبنانيين، الذين يعملون في الخليج، وهناك قسم كبير منهم من بيئة حزب الله. فلماذا يصرّ على الإساءة إليهم، ولمصلحة مَن يريد أن يخرب بيوتهم؟».

وقاحة سياسية

من جهته، غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر تويتر، كاتِبًا: «وقاحة سياسية موصوفة أن يطالب نائب من حزب الله بتطبيق القانون والدستور للخروج من الأزمة». أضاف: «سعادة النائب علي فيّاض توجّه إلى حزبك، نحن أبرياء من عدم تطبيق القانون». وتابع: «أنتم خارج القانون وخارج الدستور وخارج المنطق وخارج التجربة اللبنانيّة».

دياب: الميليشيا تمعن في نشر الفوضى وإرسال المقاتلين إلى اليمن لزرع خلايا الإرهاب

شهيب: كل يوم تأخير بالاستقالة أو الإقالة تزداد عذابات اللبنانيين المنكوبين

سعيد لـ «حزب الله»: أنتم خارج القانون والدستور والمنطق وخارج التجربة اللبنانية