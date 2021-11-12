شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر والإمارات تفوزان باستضافة مؤتمري المناخ "COP27" و"COP28" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

فازت مصر والإمارات باستضافة الدورتين، السابعة والعشرين والثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) و(COP28) على التوالي.



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مساء يوم الخميس، أن الإمارات ستضع كل إمكانياتها لإنجاح المؤتمر، وستبقى ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي.

وجاء في التغريدة: ”نُبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023، اختيار مستحق لدولتنا، وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر، وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض“.