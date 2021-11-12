شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في ذكرى رحيل عرفات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، بالغاز ورصاص الجيش الإسرائيلي المطاطي، في مدينة البيرة بالضفة الغربية، بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 46 إصابة في منطقة ”بيت إيل“ بالقرب من مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 26 إصابة بالغاز، و 14 إصابة بالرصاص المطاطd، بينما تم نقل إصابة منها بالصدر لمستشفى رام الله.