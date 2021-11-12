شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شمل الزراعة والاتصال والعمل.. الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإجراء تعديل وزاري ”طفيف“ على حكومة أيمن عبدالرحمن، شمل وزارات الزراعة والاتصال والعمل.



وجاء التعديل طبقا للمادتين 91 و104 من الدستور الجزائري .

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية أيمن عبد الرحمن، عيّن عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية محمد عبد الحفيظ هني وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمداني.