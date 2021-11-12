شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدعو "جميع الأطراف" الإثيوبية إلى وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعت المملكة العربية السعودية ”جميع الأطراف“ في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ”المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية“.

ودعت وزارة الخارجية السعودية ”جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين“.