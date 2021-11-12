أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 8ر46 مليون منذ بداية الجائحة والوفيات 759 ألفا و545

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 2ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 8ر46 مليون إصابة، حتى الساعة 0345 مساء اليوم بتوقيت نيويورك.

وبلغ إجمالي الوفيات في أمريكا منذ بداية الجائحة 759 ألفا و545، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 99ر4 مليون حالة، بزيادة نسبتها 1ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 4ر1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 43521 حالة إصابة.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 305 حالات وفاة.